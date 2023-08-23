"Известия": россияне в среднем хотят получать пенсию в 69 тыс. рублей

Газета отмечает, что самую большую сумму желаемых выплат назвали жители Краснодарского края

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средний размер желаемой пенсии россиян составляет 69 тыс. рублей, говорится в материале "Известий" со ссылкой на результаты опроса "СберНПФ" и "Работа.ру".

"Известия" отметили, что наибольшие суммы желаемых выплат после выхода на пенсию называли жители Краснодарского края (104 тыс. рублей), Москвы и Подмосковья (84 тыс.), а также Самарской области (80 тыс.). Ниже всего оказались требования у жителей Челябинской (46 тыс.) и Свердловской (56 тыс.) областей, а также Татарстана (53 тыс.). В среднем же россияне после завершения трудовой деятельности желают получать 69 тыс., свидетельствуют результаты июльского опроса "Работа.ру" и "СберНПФ".

Количество опрошенных россиян в материале не приводится.

В то же время на конец первого полугодия 2023-го средний размер страховой пенсии по старости составил 21,8 тыс. рублей, и этот показатель постоянно увеличивается, сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.