23 августа, 03:05

В Москве ожидаются дождь, местами гроза и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Облачная погода с дождем, местами гроза ожидаются в Москве в среду, 23 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 16 до плюс 18 градусов. В ночь на 24 августа температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов, пройдет небольшой дождь.

В Подмосковье 23 августа температура будет колебаться в пределах от плюс 15 до плюс 20 градусов. В ночь на 24 августа столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер западный, северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. 

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