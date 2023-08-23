В Красноярске пройдет чемпионат по робототехнике

Участие в мероприятии примут более 350 детей из 14 регионов России

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 350 детей примут участие в чемпионате по робототехнике, который пройдет в конце августа в Красноярске в рамках фестиваля инженерно-технического творчества "Рободружба - Красноярск - 2023". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"В Красноярске в течение двух дней - 26-27 августа - пройдет фестиваль инженерно-технического творчества "Рободружба - Красноярск - 2023". В рамках фестиваля будет проведен чемпионат по робототехнике. Для участия в нем приедут более 350 детей из 14 регионов России. Будет сформировано 50 команд, которые посоревнуются на игровом поле в 3 категориях: "Исследователи" (6-9 лет), "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Дети соберут модели из конструктора, подростки - из любых других материалов", - сообщили в мэрии.

В чемпионате примет участие команда школьников из Краснодона - города-побратима Красноярска из Луганской Народной Республики (ЛНР). "В течение 2022-2023 годов красноярская "Лаборатория по робототехнике. Инженеры будущего" отправила в Луганскую Народную Республику в рамках благотворительной помощи робототехнические наборы для детей разных возрастов. Это позволило детям из ЛНР сформировать команды и подготовиться к участию в соревнованиях", - рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов, в рамках проекта "Рободружба - Красноярск - 2023" пройдет также фестиваль авторских настольных игр. "Участие в нем примут 100 красноярских школьников. Все игры они разработали самостоятельно. Тематика их разная: Солнечная система, скелет и строение человека, материки и океаны, Красноярские столбы, а также полезные ископаемые Красноярского края", - пояснили в мэрии.