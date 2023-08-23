Патрушев призвал молодежь севера России заниматься физкультурой

Секретарь Совбеза отметил важность популяризации здорового образа жизни

МАГАДАН, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал всех жителей Магаданской области, особенно молодежь, заниматься физкультурой или даже профессиональным спортом. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Магадан, проверив строительство крупного универсального спортивно-оздоровительного комплекса.

"Особо важно вовлечь молодежь в занятия физической культурой и в профессиональный спорт, популяризировать здоровый образ жизни", - указал Патрушев.

Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" почти закончено. Цель создания комплекса - создание условий для укрепления здоровья населения Магаданской области путем популяризации массового и профессионального спорта.

В состав комплекса входит универсальный спортивный зал, ледовая арена с искусственным льдом, плавательный бассейн, тренировочные залы для разных видов спорта. Комплекс даст возможность заниматься физкультурой и спортом и людям с ограниченными физическими возможностями.

Вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Патрушев также посетил Свято-Троицкий кафедральный собор Магаданской и Синегорской епархии, являющийся одним из крупнейших храмов на Дальнем Востоке. Там секретарь СБ РФ заявил о необходимости сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.