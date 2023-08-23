Патрушев обсудил план создания индустриального парка в Магадане

Секретарь Совбеза провел рабочую встречу с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым

МАГАДАН, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане обсудил планы создания индустриального парка на базе местного рыбного порта.

Во время посещения Магаданского рыбного порта прошла рабочая встреча Патрушева с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

На встрече обсуждались планы реконструкции существующего порта и создания индустриального парка "Рыбный порт Магадан". Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана.

Кроме того, Чекунков рассказал Патрушеву о результатах работы по развитию регионов Дальневосточного федерального округа, реализуемых промышленных и инфраструктурных проектах, а также приоритетных социальных программах, направленных на повышение качества жизни людей.