В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

В пресс-центре главного управления МЧС России по региону сообщили, что возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 25 м/с прогнозируются в Челябинской области в среду, говорится в тексте штормового предупреждения, распространенного Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ближайший час, ночью и днем 23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. 23-24 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность", - говорится в тексте штормового предупреждения.

По данным организации, в прошедшие сутки в регионе прошли дожди, в южной половине области отмечались грозы. Максимальную скорость ветра зарегистрировала метеостанция "Кизильское" (24 м/с).

В пресс-центре главного управления МЧС России по региону сообщили, что в ближайшие сутки возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, могут происходить обрывы линий электропередач, вал деревьев.