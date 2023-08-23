Россия передала более 1,5 тонн продуктов питания для школ Согдийской области Таджикистана

По данным посольства, общий объем продовольственной помощи стране от РФ в этом году достиг 4,5 тыс. тонн

ДУШАНБЕ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства России в Худжанде (Таджикистан) совместно с представителями Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН передали более 1,5 тонн продуктов питания для школ, сообщили в российском консульстве.

"Сотрудники генерального консульства России в Худжанде, представители Всемирной продовольственной программы ООН и управления образования Согдийской области провели церемонию передачи 1 350 тонн витаминизированной пшеничной муки, 135 тонн гороха и 61 тонны растительного масла для школ Согдийской области", - говорится в сообщении.

Передача продовольствия предусмотрена программой школьного питания ВПП ООН, которую финансирует Россия. Ранее в посольстве РФ в Душанбе сообщали, что передача партии помощи также прошла в столице Таджикистана в августе. По данным посольства, общий объем продовольственной помощи от РФ в этом году достиг 4,5 тыс. тонн.

Россия финансирует крупнейшую программу ВПП ООН в Таджикистане по школьному питанию с 2013 года и с тех пор выделила на нее более $86 млн. По этой программе горячее питание получают около 450 тыс. учеников начальных классов в 52 районах республики. Также за счет средств программы были оснащены оборудованием 50 школьных столовых с тепличными хозяйствами и пекарнями.

В январе при участии посла РФ в Таджикистане Семена Григорьева и директора ВПП ООН в республике Адхама Мусаллама открыли центр школьного питания при Министерстве образования и науки Таджикистана.