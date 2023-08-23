Группа детей погибших сотрудников МВД России посетила Китай по программе обмена

Программа поездки предусматривала ознакомление с городами КНР, включая Пекин и Шанхай

ШАНХАЙ, 23 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Группа детей сотрудников МВД РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетила Китай по линии межведомственных обменов. Программа поездки предусматривала ознакомление с городами КНР, включая Пекин и Шанхай, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС начальник Центра социальной работы МВД РФ Валерий Алябьев, еще в 2006 году было подписано соглашение между Министерством общественной безопасности (МОБ) КНР и Министерством внутренних дел РФ, которое предусматривает взаимный обмен делегациями. За все эти годы более 400 детей погибших сотрудников органов внутренних дел с обеих сторон приняли участие в данной программе обменов, сообщил он.

Нынешняя поездка группы из 40 детей стала первой после окончания пандемии коронавируса. "Самое интересное то, что у нас 40 детей приехали из 40 территориальных органов, то есть со всей России. Каждый ребенок может отправиться в такую поездку один раз. Китайская сторона всегда оказывает теплый прием, показывает исторические достопримечательности, дети изучают быт, культуру страны. Берут что-то полезное и сравнивают со своей жизнью в России", - рассказал он.

"Думаю, что обмен этими делегациями полезен. Также всегда посещаем музеи полиции. Мы посмотрели музей полиции в Пекине, программа также включала музей полиции в Шанхае", - рассказал Алябьев.

Начальник центра сообщил, что летом следующего года будет приниматься такая же делегация в Москве. Обычно, указал он, программа в России включает посещение Москвы и Санкт-Петербурга, но она может быть расширена за счет других городов. "Это тоже будут дети погибших сотрудников. Мы также все показываем и рассказываем о России", - сказал он. Детям, констатировал Алябьев, поездка в Китай очень понравилась. "Впечатлений, конечно, много. Практически каждый день был полностью занят различными экскурсиями", - резюмировал он.

Программа поездки делегации МВД РФ в Китай этом году включала в себя посещение Пекина, Нанкина, Сучжоу и Шанхая. Состоялись также встречи с руководством МОБ КНР и территориальных управлений министерства. В КНР делегация находилась с 13 по 23 августа.