23 августа, 06:23

В Москве одобрили размещение очистных сооружений для строящегося электродепо "Аминьевское"

Ранее на этом участке располагалась промзона

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили размещение очистных сооружений для строящегося электродепо "Аминьевское" на земельном участке площадью около 1,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил размещение очистных сооружений для обслуживания электродепо "Аминьевское" по адресу: ул. Генерала Дорохова, з/у 5А (ЗАО). <...> На свободном земельном участке площадью около 1,6 га разрешено разместить очистные сооружения суммарной поэтажной площадью около 2,8 тыс. кв. м для обслуживания строящегося электродепо", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Электродепо "Аминьевское" строится для обслуживания Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Ранее на этом участке располагалась промзона. 

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