Володин: Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров

Она стала символом отваги и единства народа, добавил председатель Госдумы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров, стала символом отваги и единства народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны, после победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.

"Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции. Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров, стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", - подчеркнул Володин, слова которого опубликованы в сообщении на сайте Госдумы.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов.