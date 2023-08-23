Медведев считает память о героях войны долгом россиян, когда снова нужно уничтожать нацизм

Замглавы Совбеза напомнил, что Красная армия в Курской битве дала жесткий и решительный отпор фашизму

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сохранение памяти о героических подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны является долгом всех поколений россиян, и тем более во времена, когда вновь приходится уничтожать поднявший голову нацизм. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте" в годовщину завершения крупнейшего сражения Второй Мировой войны - Курской битвы.

"Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас - Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала еще одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины", - написал политик.

"Наш долг - бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага", - подчеркнул Медведев, заверив, что, как и на Курской дуге в 1943-м, "победа будет за нами".

Он напомнил, что Красная армия в той битве дала жесткий и решительный отпор фашизму, сделала еще один шаг к его окончательному разгрому. "Наши отцы, деды и прадеды с боями прошли дорогами Отечественной [войны] от Москвы до Сталинграда, от Сталинграда до Курской дуги и дальше на запад, чтобы в мае 1945 года водрузить флаг Победы над нацистским Рейхстагом", - добавил Медведев, подчеркнув, что "память об их подвигах живет в новых поколениях и будет жить вечно".