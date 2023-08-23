СУНЦ МГУ и Физтех-лицей возглавили рейтинг лучших российских школ по версии RAEX

Верхние строчки рейтинга также занял московский лицей "Вторая школа", сообщило агентство

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ им. А. Н. Колмогорова, Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и московский лицей "Вторая школа" стали лидерами рейтинга лучших 200 школ России по конкурентоспособности по версии агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика").

Как пояснили в агентстве, рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля учащихся, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Они базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 годов. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2021 или в 2022 году. Всего агентством обработана информация о поступлении свыше 230 тыс. выпускников школ.

"Рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинги школ 2023 года. Возглавил рейтинг по конкурентоспособности СУНЦ МГУ, вторую строчку сохранил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Замыкает тройку призеров столичный лицей "Вторая школа", потеснивший челябинский Физико-математический лицей №31. Пятая позиция осталась за Университетской гимназией МГУ. Всего в топе 200 школ", - говорится в сообщении агентства.

В список попали учреждения из 38 регионов страны. 62 школы находятся в Москве, 23 - в Московской области, 18 - в Санкт-Петербурге, 16 - в Свердловской области и 12 - в Татарстане. Отмечается, что доля столичных школ в рейтинге уменьшилась с 45% до 31%. "Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве", - отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков, чьи слова приводятся в сообщении агентства.

Также RAEX опубликовал рейтинг школ по направлениям. По данным агентства, "гуманитарный" рейтинг возглавил Ростовский лицей классического элитарного образования, а по направлению "экономика и управление" лучшей стала ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа". СУНЦ МГУ стал лидером в техническом профиле, а Медицинский Сеченовский предуниверсарий, по версии RAEX, лучше всех готовит поступающих на медицинские специальности.

В июне агентство опубликовало рейтинг лучших университетов России. Лидерами из ста учреждений стали МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет.