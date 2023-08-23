Прокуратура взыскала 154 млн рублей за ущерб экологии на полигоне ТКО под Красноярском

По данным ведомства, в отношении двух руководителей компании возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и нарушении правил окружающей среды при производстве работ

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Березовский районный суд удовлетворил иск Красноярской природоохранной прокуратуры о взыскании с компании "Экоресурс" 154 млн рублей за ущерб окружающий среде при эксплуатации полигона для захоронения отходов "Шинник" под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2021 году красноярская природоохранная прокуратура вместе с контролирующими органами проверила компанию "Экоресурс", которая эксплуатирует полигон для захоронения отходов "Шинник" под Красноярском. Ведомство выяснило, что компания на полигоне складирует на более 2 млн куб. м больше отходов, чем позволяют его мощности. Из-за этого почва вокруг полигона загрязнилась вредными веществами - медью, никелем, свинцом, нефтепродуктами. Также были уничтожены места для обитания беспозвоночных животных. Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил 154 млн рублей.

"Прокуратура направила в суд иск о взыскании с предприятия причиненного окружающей среде ущерба. Решением Березовского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении двух руководителей "Экоресурса" возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и нарушении правил окружающей среды при производстве работ. "В рамках него будет решен вопрос о взыскании еще 400 млн рублей ущерба на восстановление исходного состояния окружающей среды", - пояснили в ведомстве.

Компания "Экоресурс" занимается сбором, транспортировкой и обезвреживанием отходов I-V классов опасности.