На Московском урбанистическом форуме столичные модельеры представят свою одежду

Познакомиться с последними трендами современной российской моды и купить понравившиеся вещи можно с 12:00 до 20:00

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мероприятия для любителей моды пройдут в рамках Московского урбанистического шоу, например, столичные дизайнеры представят свои коллекции одежды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента градостроительной политики.

"Развлекательная программа Московского урбанистического форума на этой неделе предлагает ряд мероприятий для тех, кто неравнодушен к моде. С 24 по 27 августа в "Северном тоннеле" в "Зарядье" пройдет маркет дизайнеров. Столичные модельеры представят одежду собственного производства. На стендах площадки гости смогут увидеть уже знакомые и полюбившиеся бренды, а также открыть для себя новые имена. В ассортименте - мужская, женская и детская одежда, аксессуары", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что познакомиться с последними трендами современной российской моды и купить понравившиеся вещи можно с 12:00 до 20:00. В те же даты на площадке "Северного тоннеля" пройдет и своп-пати. Своп - движение, участники которого выступают за разумное потребление. Устраивая вечеринки, они приносят туда ненужные, но пригодные для использования вещи, чтобы найти им новых хозяев.

Кроме того, желающие смогут сделать интересные снимки в модном образе на фотосессии. Она пройдет в "Северном тоннеле" 26 августа в 15:00. Профессиональный визажист поможет гостям создать подходящий макияж. Фотограф будет работать на площадке в течение двух часов (до 17:00). Вход на мероприятие свободный.

"Московский урбанистический форум - это сотни разноформатных событий на четырех городских площадках в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином дворе. Парк "Зарядье" в этом году станет ключевой площадкой для проведения экспертных дискуссии, обмена опытом и разработки прорывных стратегических решений. Здесь 24 и 25 августа пройдет деловая программа форума "Город, устремленный в будущее". Ключевой фокус программы направлен на эффекты от мегапроектов Москвы, которые закладывают основу для устойчивого развития города", - приводятся в тексте слова руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.