На севере Москвы завершили работы по благоустройству Базовского сквера

Специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, обустроили игровые площадки и спортивные зоны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству Базовского сквера в районе Западного Дегунина на севере Москвы завершили. Специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, обустроили игровые площадки и спортивные зоны с тренажерами, сообщается на портале мэра Москвы.

"В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевской. Специалисты обустроили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами", - говорится в сообщении.

Для владельцев домашних животных сделали две новые площадки для выгула собак. Кроме того, дополнительно высадили более 20 деревьев, разбили цветники, в сквере появилось 22 опоры наружного освещения.