В Москве более 100 тыс. пациентов приняли участие в опросе о работе поликлиник

По итогам обновленного рейтинга лидером стал филиал №1 городской поликлиники №220

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обновленный рейтинг городских поликлиник опубликовали в Москве, он был сформирован на основе масштабного опроса, в котором приняли участие более 100 тыс. пациентов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы формируем новый каркас амбулаторно-поликлинического звена и реализуем масштабную программу по модернизации всех поликлиник, которые нуждаются в ремонте. Придерживаемся высоких требований при организации медицинской помощи и выстраивании взаимоотношений "врач-пациент". Чтобы оценить эффективность этой работы и при необходимости ее скорректировать, мы впервые в истории города начали составлять публичный рейтинг поликлиник. Более 100 тыс. москвичей оценили работу медорганизаций в разрезе ценностей и принципов, которые сформированы совместно с медицинским и пациентским сообществами", - сказала Ракова.

По ее словам, результаты открытого рейтинга столичных поликлиник являются ориентиром для поликлиник и способствуют повышению качества медицинской помощи. По итогам обновленного рейтинга лидером стал филиал №1 городской поликлиники №220.

Участники опроса получили на электронную почту ссылку на анкету. Вопросы составлялись таким образом, чтобы оценить работу медорганизации в соответствии с ценностями и принципами московской поликлиники. Среди них пациентоориентированность, доверие, профессионализм, доброжелательность, командная работа, уважение. Кроме того, пациентов попросили дать оценку уровня доверия к специалистам и удовлетворенности визитом в поликлинику, пояснила заммэра.

"Полные результаты по всем взрослым поликлиникам столицы опубликованы на сайте столичного Депздрава. Там же можно подробнее ознакомиться с системой ценностей в работе московских организаций амбулаторного звена. В разработке системы ценностей приняли участие сотрудники и пациенты всех городских поликлиник Москвы", - добавила Ракова.

В рамках внедрения нового стандарта поликлиник в Москве проводится масштабное обновление амбулаторно-поликлинического звена. В программу капремонта включены 100% всех устаревших зданий. В рамках этой работы в медучреждениях заменяют инженерные системы, проводят перепланировку и внедряют новые принципы зонирования помещений. Так, самые посещаемые кабинеты размещают на нижних этажах, а узкие специалисты располагаются рядом с кабинетами функциональной диагностики.