На Урале филиал РАНХиГС получил на 10% больше заявлений от абитуриентов в 2023 году

Конкурс на бюджетные места на факультете государственного и муниципального управления на программы бакалавриата дошел до 128 человек на место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Количество заявлений от абитуриентов, поданное в Президентскую академию на Урале, выросло на 10%. Самым популярным направлением оказалось государственное и муниципальное управление, сообщили ТАСС в центре общественных связей вуза.

"Рекордное количество заявлений от абитуриентов поступило в Уральский институт управления - филиал РАНХиГС в рамках приемной кампании 2023 года. На данный момент зарегистрировано более 8,8 тыс. заявлений на все формы обучения. По сравнению с прошлым годом количество выросло примерно на 10%. <…> Самым востребованным в Президентской академии на Урале среди абитуриентов в этом году стал факультет государственного и муниципального управления", - рассказали в вузе.

Конкурс на бюджетные места на факультете государственного и муниципального управления на программы бакалавриата дошел до 128 человек на место, а проходной балл - 287.

"Уже подано и зарегистрировано более 8,8 тыс. заявлений на все формы обучения и программы подготовки. 40% от всех заявлений поданы через портал "Госуслуги", примерно 35% через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, а 25% пришли лично в приемную комиссию. В этом году, благодаря электронной подаче документов, значительно расширилась география абитуриентов, например, к нам поступили ребята из Читы, Камчатки, Владивостока", - сказал заместитель директора Уральского института управления - филиала РАНХиГС Александр Яшин.