Молодые предприниматели Москвы представят свои товары на "Нешкольном маркете"

Ярмарка пройдет 29 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Выпускники проекта "Бизнес-уик-энд. Старт 3.0" представят свои товары на "Нешкольном маркете" в Москве. Они предложат посетителям собственные продукты, среди которых авторские духи в стиле аниме, свечи ручного производства с различными ароматами, формами и предсказаниями, футболки с нашивками и принтами, экофутляры для ручек и многое другое, сообщается на портале мэра Москвы.

"Подростки очень креативны, смело реализовывают свои идеи, но им не хватает практического опыта и навыков. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы дать им прощупать реальный бизнес с его сложностями и ошибками, от которых могут предостеречь компетентные наставники. Ребята получат уникальный опыт командной работы, знание экономических процессов, умение прорабатывать и защищать свою идею", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Молодые предприниматели уже участвовали в ярмарке-выставке "Предпринимай! Фабрика идей" на ВДНХ, на площадках фестиваля "Неспальный район", а также в маркет-пространстве многодневной велогонки-марафона "Тринити кап - 2023". Ярмарка "Нешкольный маркет" пройдет 29 августа по адресу: Оружейный переулок, дом 41.

Проект реализуется согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".