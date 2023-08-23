На Кубани в Крымском районе построят новый корпус начальной школы к лету 2024 года

В здании также оборудуют спортивный и актовый залы, столовую, информационно-библиотечный центр, медицинский и административный блоки

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Новый корпус для начальной школы построят в Крымском районе Краснодарского края до конца первой половины будущего года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Корпус в станице Варениковской рассчитан на 400 мест, его возводят по краевой госпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры", уже сейчас готовность объекта составляет 35%", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что в настоящее время на объекте укладывают облицовочный кирпич, утепляют фасад, проводят штукатурные работы, делают траншеи под внутриплощадочные сети. "Завершить строительство планируют в первом полугодии 2024 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Ожидается, что новый корпус будет выполнен как современное двухэтажное здание, где кроме учебных классов, оборудуют спортивный и актовый залы, столовую, информационно-библиотечный центр, медицинский и административный блоки. "Для занятий в теплое время года оборудуют спорткомплекс с площадками под игровые виды спорта и легкую атлетику", - заключили в пресс-службе.