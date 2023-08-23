ВС РФ признал изъятие контролером карты москвича без подтверждающего документа незаконным

Верховный суд в своем решении отметил, что контролер имеет право изымать социальную карту москвича, если она ему не принадлежит или истек срок ее действия

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховный суд признал незаконным изъятие социальной карты москвича у столичного студента Кирилла Чернышева за отказ предъявить контролеру студенческий билет при проезде в трамвае. Об этом сказано в тексте определения суда, с которым ознакомился ТАСС.

В августе 2021 года Чернышев ехал в трамвае, проезд он оплатил с помощью социальной карты москвича. Контролер Мосгортранса потребовала предъявить студенческий билет, который подтверждает право иметь льготу. Чернышев сделать это отказался, заявив, что на соцкарте уже есть его фотография и иные личные денные. Тогда контролер отобрала у пассажира карту. Чернышев подал иск в Преображенский районный суд, чтобы оспорить действия контролера, а после этого - в Мосгорсуд. Обе инстанции встали на сторону Мосгортранса. Тогда студент обратился в Верховный суд.

"Решение Преображенского районного суда города Москвы от 11 ноября 2021 года, апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 5 июля 2022 года и кассационное определение судебной коллегии по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26 декабря 2022 года отменить, принять по делу новое решение, которым административное исковое заявление Чернышева Кирилла Александровича удовлетворить. Признать незаконными действия контролера ГУП "Мосгортранс", выразившиеся в изъятии у Чернышева К. А. социальной карты", - сказано в определении Верховного суда.

Там отмечается, что суды нижестоящих инстанций руководствовались правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования в Москве. Там сказано, что для проезда по льготному проездному гражданам необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу. В данном случае - студенческий билет.

Верховный суд в своем решении отметил, что контролер имеет право изымать социальную карту москвича у пассажира только в двух случаях: если она ему не принадлежит или истек срок ее действия. Иные основания для изъятия не предусмотрены. Однако Мосгортранс не оспаривал принадлежность Чернышеву карты москвича, срок действия которой на момент предъявления ее контролеру не истек, а также факт регистрации поездки с помощью данной карты. "При таких данных у контролера ГУП "Мосгортранс" не было права на изъятие у административного истца социальной карты москвича. В связи с этим оснований считать проезд Чернышева К. А. безбилетным, а его карту москвича подлежащей изъятию у административного ответчика не имелось", - подчеркивается в определении Верховного суда.