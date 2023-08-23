Более 135 тыс. поездок по Москве-реке совершили пассажиры электросудов за два месяца

Было выполнено 3,5 тыс. рейсов и пройдено электросудами свыше 25 тыс. км

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый регулярный маршрут по Москве-реке открыли 20 июня, за это время пассажиры совершили более 135 тыс. поездок, выполнено 3,5 тыс. рейсов и пройдено электросудами свыше 25 тыс. км. Самой популярной точкой отправления стал причал Киевский, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Интерес москвичей к регулярному речному электротранспорту только растет. Как и раньше, самой популярной точкой отправления остается причал Киевский: около 54 тыс. поездок начиналось именно там, это 40% от общего количества отправлений. С 20 июня уже более 135 тыс. поездок совершили пассажиры электросудов", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что по мере готовности будут поэтапно добавлять новые остановки на первом регулярном речном маршруте. Кроме того, до конца года планируется запустить второй маршрут. Он улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы.

Ранее в Москву прибыли пять новых плавучих причалов и четыре электросудна для регулярных речных маршрутов. Причалы изготавливают в Перми, электросуда - в Санкт-Петербурге. Финальную подготовку к работе с пассажирами проводят уже в Москве. Специалисты тщательно тестируют системы на причалах. Новые электросуда направляют на ходовые испытания по маршрутам, в том числе на них будут тренироваться будущие капитаны.

Кроме того, в акватории Москвы-реки установили четыре плавучих причала в рамках подготовки к открытию второго регулярного речного маршрута. Среди них ЗИЛ у набережной Марка Шагала, Автозаводской мост на Новоданиловской набережной, а также Кленовый бульвар на Нагатинской набережной. Все детали причалов изготовлены из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры.