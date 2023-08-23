В Пермском крае ожидаются заморозки

По данным ЦГМС, в регионе также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 24 августа в Пермском крае. Об этом сообщается на официальном сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Ночью 24 августа местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении ЦГМС.

При этом, по данным ведомства, в Прикамье сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс соответственно).

На этой неделе в Пермском крае средняя температура воздуха днем держится на отметке плюс 15-18 градусов, а ночью - плюс 5-6 градусов. Также продолжается начавшаяся еще в мае засуха.