На западе Москвы построят пешеходный переход в виде аэродинамической трубы

В 2023-2025 годах в столице планируется сделать еще около 50 внеуличных пешеходных переходов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход в футуристическом стиле построят на улице Нижние Мневники в Москве. Внешне он будет напоминать аэродинамическую трубу, сообщается на портале мэра Москвы.

"Надземный переход около дома 42, корпуса 2 на улице Нижние Мневники можно смело отнести к арт-объектам: пролеты, напоминающие аэродинамическую трубу, ярко-красный цвет и фигурные блоки придают всей конструкции футуристический облик. Конструкция будет выполнена в виде прозрачной трубы на опорах. Кольца секций трубы, а также ее торцы покрасят в красный цвет. Остальные элементы будут серыми", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что в 2011-2022 годах в столице построили 291 внеуличный пешеходный переход, а в 2023-2025 годах планируется сделать еще около 50 таких объектов.

"Даже чисто утилитарные объекты вроде трансформаторных будок, паркингов, переходов могут выглядеть интересно и своим обликом дополнять городскую среду. Тем более в районах, которые активно развиваются. В Хорошево-Мневниках планируют построить авангардный переход, где опоры повторяют простые геометрический фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, а сама труба словно врезана в них и имеет выступающие части", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.