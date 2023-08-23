Генконсул РФ заявил о возвращении половины россиян из Алма-Аты после отъезда в 2022 году

Евгений Бобров отметил, что ситуация с обращениями российских граждан в консульское учреждение остается острой

АЛМА-АТА, 23 августа. /ТАСС/. Почти половина россиян, приехавших в Алма-Ату в 2022 году, вернулась в Россию. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

"По нашим оценкам, из всех прибывших в 2022 году в Алма-Ату более 100 тыс. россиян, почти половина осознанно вернулась на родину. Часть переселилась в другие страны. Осело около 50-55 тыс. человек", - сказал он, подчеркнув, что "ситуация с обращениями граждан в наше консульское учреждение остается острой".

По словам Боброва, наиболее часто востребованные в Алма-Ате консульские услуги - это получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортов для поездки за границу.

"Большая часть релокантов заехали в Казахстан с внутренними паспортами, а теперь хотят подать в казахстанские миграционные органы документы для оформления разрешений на временное проживание или вида на жительство", - пояснил генконсул.

Он указал при этом, что среди приехавших в Алма-Ату россиян большое число бывших граждан Казахстана или их потомков, ранее переехавших в Россию.

По данным властей Казахстана, в сентябре 2022 года после объявления мобилизации в РФ около 400 тыс. россиян приехали в республику. В целом, как сообщали в МВД, в прошлом году Казахстан посетило около 2,9 млн россиян, большая часть из которых традиционно приезжала в сезон летних отпусков.