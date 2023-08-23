В Липецке к финалу международных инклюзивных творческих игр появятся два арт-объекта

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что по завершении мероприятия фигуры останутся в городе

ЛИПЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Два арт-объекта построят в Липецке для третьих Международных инклюзивных творческих игр, финал которых пройдет в городе с 5 по 10 сентября. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Их создаст современный скульптор, художник Александра Weld Queen, сейчас мастер работает в Архангельске и варит из металла дельфина и липу", - рассказал Артамонов.

По его словам, дельфин является символом Международных инклюзивных игр, а липа - дерево желаний, дружбы и равных возможностей, символ открытия и закрытия игр. "Каждый участник игр сможет повязать ленточку на эти фигуры и загадать желание, по задумке художников и организаторов фестиваля в стволе липы можно спрятать небольшой подарок-сюрприз для другого человека", - отметил Артамонов.

Губернатор сообщил, что арт-объекты даже по завершении мероприятия останутся на Зеленом острове, где расположена площадка проведения игр. Впоследствии жители и гости города смогут любоваться ими и вспоминать о прошедшем знаковом событии для города.

"Поддерживать граждан с ограниченными возможностями здоровья и развивать площадки для совершенствования их способностей и самореализации - одна из важных задач органов власти", - отметил Артамонов. Он подчеркнул, что международные инклюзивные творческие игры позволят не только липчанам с инвалидностью показать себя, но и увидеть, какие социальные меры оказываются данной категории граждан в других регионах, обменяться опытом в этой сфере.