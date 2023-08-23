В Москве пройдет образовательный интенсив по построению карьеры для молодежи

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет с любым уровнем образования

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бесплатный образовательный интенсив "ОФ.ФЕР", посвященный построению успешной карьеры, пройдет на площадках проекта "ВРаботе" в Москве. Эксперты в сфере рекрутинга помогут правильно составить резюме и расскажут, на что следует обращать внимание при отклике на вакансии, сообщается на сайте правительства Москвы.

"Проект "ВРаботе" всегда старается создавать программы с учетом трендов и запросов рынка труда, но важно понимать, с какими трудностями сталкивается соискатель. Интенсив направлен на помощь молодежи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет с любым уровнем образования", - приводятся слова председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой.

"ОФ.ФЕР" - это новая программа проекта "ВРаботе". Ее участниками станут 300 горожан, для которых проведут очный образовательный курс. Под руководством опытных рекрутеров они пройдут весь путь трудоустройства, начиная с составления резюме и заканчивая выбором подходящей компании-работодателя. Интенсив включает три этапа: отбор, обучение и сопровождение. Первый из них пройдет в заочном формате - команда проекта "ВРаботе" рассмотрит поданные заявки и отберет 300 участников. К каждой заявке должен быть прикреплен видеоролик-интервью, в котором соискатель за 1,5 минуты рассказывает о себе, мотивации попасть в программу и желаемом месте работы. Затем состоятся онлайн-собеседования с членами команды проекта.

В завершение программы москвичи получат предложения от компаний-работодателей и пройдут собеседования. Проект "ВРаботе" сотрудничает более чем с 250 партнерами, поэтому участники интенсива смогут трудоустроиться в организации интересующего их профиля.