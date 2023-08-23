На "Госуслугах" запустили сервис по поиску кадастрового инженера

С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сервис по поиску кадастрового инженера стал доступен на портале госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" доступен сервис "Поиск кадастрового инженера". С его помощью можно оставить заявку, выбрать подходящего специалиста и заключить с ним договор", - говорится в сообщении.

В настоящее время, согласно информации министерства, на электронной платформе Росреестра зарегистрировано более 4 тыс. таких специалистов. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо на портале выбрать услугу "Поиск кадастрового инженера", подтвердить личные данные, указать сведения об объекте недвижимости и прикрепить необходимые документы. "В течение пяти рабочих дней в личный кабинет придет список кадастровых инженеров, откликнувшихся на заявку. На выбор специалиста дается 10 рабочих дней", - добавили в министерстве.

Специалист, которого выберет пользователь "Госуслуг", составит договор, где будут указаны сроки и стоимость работы, затем документ придет в личный кабинет на "Госуслугах". "Подписать его можно онлайн в приложении "Госключ", - заключили в Минцифры.