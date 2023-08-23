В Белгородской области сообщили о росте объема финансирования соцконтрактов почти на 40%

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из Министерства труда и социальной защиты России выделили дополнительно 150 млн рублей

БЕЛГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Белгородская область получила дополнительное финансирование в размере 150 млн рублей для оказания помощи по социальным контрактам, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте". Общее финансирование выплат в 2023 году составит около 920 млн рублей, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.

"Пришла хорошая новость из Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Белгородской области выделено дополнительно 150 млн рублей на реализацию в 2023 году социального контракта. Напомню, что у нас уже бюджет составлял порядка 770 млн рублей, и сегодняшняя помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать достаточно существенный доход для своей семьи", - написал губернатор.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, в 2022 году на заключение социальных контрактов с жителями Белгородской области было направлено около 658 тыс. рублей, максимальный размер единовременного пособия по соцконтракту составил 350 тыс. рублей.

Также, как сказал губернатор, в Белгородской области 24 августа стартует четвертый этап конкурса бизнес-проектов "Новые возможности", в котором могут принять участие все желающие. "По итогам первых трех этапов было создано 1,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно работает, зарабатывает деньги, платит налоги, платит заработную плату тем, кто был набран в штат этих предприятий, то есть успешно развивается. По итогам конкурса по 10 направлениям будут выданы гранты до 1,5 млн рублей за счет областных средств на развитие новых, я уверен, успешных бизнесов", - отметил Гладков.