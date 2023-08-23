Свыше 17 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом Подмосковья

Речные маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 30 сентября, а в Лыткарине - до 20 ноября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 17 тыс. поездок на речном транспорте совершили жители и гости Московской области за время работы водной навигации в регионе в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За три месяца работы водной навигации в Московской области жители и гости региона совершили более 17,6 тыс. поездок. <...> Маршрут в Лыткарине стал лидером по числу пассажиров - 10,4 тыс., что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года. В Коломне маршрутом воспользовалось свыше 2,3 тыс. человек, а в Серпухове - 4,8 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речные маршруты в Коломне и Серпухове будут работать до 30 сентября, а в Лыткарине - до 20 ноября.

В пресс-службе напомнили, что оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".