В Ростовской области сообщили, что доставят дополнительное топливо на АЗС на границе с ЛНР

Глава городской администрации Роман Кураев отметил, что ситуация с наличием бензина находится на постоянном контроле правительства региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Дополнительное топливо марок Аи-95 и Аи-92 на крупнейшие сетевые автозаправочные станции Донецка (Ростовская область), который граничит с Краснодонским районом Луганской Народной Республикой, в условиях повышенного спроса доставят в течение дня, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Роман Кураев.

"Сегодня на заправочных станциях "Лукойл", "Фортуна", "Газпром" отсутствует бензин марки Аи-95 и Аи-92. На всех заправочных станциях сделан резерв для спецтранспорта. По "Лукойлу" мы отработали сейчас с руководством заправочных станций. Они говорят, что ожидают сегодня поставку непосредственно таких видов бензина, как Аи-95 и Аи-92. По заправке "Газпром" - информации по поступлению бензина Аи-95 и Аи-92 у администрации города Донецка пока нет. Также мы получили информацию от автозаправочной станции "Формула" о том, что они к обеду ожидают поставки бензина Аи-92", - написал он.

Кураев подчеркнул, что ситуация с наличием бензина держится на постоянном контроле правительства Ростовской области.

Как сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, на некоторых АЗС региона могут временно отсутствовать определенные марки бензина или дизельное топливо, однако это единичные случаи, они временны. Оснований для паники нет, отметил Сорокин.

Ранее в сети появилась информация о дефиците бензина, который возник на крупнейших сетевых АЗС в Донецке Ростовской области. В Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области объяснили повышенный спрос на бензин в регионе, использованием автомобилистами нового маршрута в Крым через новые регионы РФ, ростом "морского" трафика и сезонным ростом потребности аграриев в ГСМ.