В Сибири три авиарейса задерживаются более чем на 10 часов

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров

ТАСС, 23 августа. Три авиарейса - из Красноярска, Новосибирска и Омска - задерживаются более чем на 10 часов, вылет ожидают 228 пассажиров, из них 21 ребенок. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вылет из Красноярска в Улан-Удэ перенесен более чем на 13 часов из-за позднего прибытия самолета. "В соответствии с расписанием, вылет воздушного судна должен был состояться сегодня в 04:35 (00:35 мск), однако перенесен авиакомпанией на 18:15 (14:15 мск). Выполнения рейса ожидают 99 пассажиров", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту Новосибирска по этой же причине задержан рейс в якутский Нерюнгри на 11 часов. Вылета ожидают 48 пассажиров, из них 13 детей.

Рейс из Омска в Сочи задержан более чем на 10 часов. Выполнения рейса ожидают 81 пассажир, из них 9 детей.

Все полеты осуществляет авиакомпания "Якутия".

По факту задержек рейсов транспортная прокуратура ведет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров, в аэропорту Красноярска организован выездной прием граждан.