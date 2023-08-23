23 августа, 09:32

Начальная военная подготовка для кадетов ЛНР с 1 сентября станет профильным предметом

В остальных общеобразовательных организациях региона она будет проводиться в рамках внеурочной деятельности

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Кадеты казачьих корпусов и классов Луганской Народной Республики (ЛНР) с 1 сентября будут изучать начальную военную подготовку как профильный предмет. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Начальная военная подготовка в 2023-2024 учебном году в трех кадетских казачьих корпусах и 52 кадетских казачьих классах общеобразовательных организаций ЛНР будет изучаться как профильный предмет. В остальных общеобразовательных организациях будет проводиться в рамках внеурочной деятельности", - сказал он.

Кусов рассказал, что Минпросвещения РФ уже утвердило новую программу курса "Основы безопасности и защита Родины" - ее с 1 сентября будут изучать во всех школах республики, как и во всей России, вместо предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". "В обновленный курс будет включен модуль начальной военной подготовки: школьники будут изучать основы стрельбы и боевого применения беспилотников, строевую подготовку, а также учиться обращаться с оружием и гранатами", - рассказал он.

Кусов уточнил, что на протяжении нового учебного года в регионе, как и в других субъектах РФ, будет проводиться "серьезная работа по подготовке учителей", которые смогут преподавать курс "Основы безопасности и защиты Родины". 

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