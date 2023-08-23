В Петербурге запустят информационную систему о спортивных возможностях города

В системе будут предусмотрены сервисы как для профессионалов, так и для горожан, занимающихся массовым спортом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика") запустят информационную систему о спортивных возможностях города. Как сообщила пресс-служба городской администрации, развитие цифровых технологий в сфере спорта обсуждалось на совещании губернатора Александра Беглова с представителями фонда.

"Президент поставил задачу создать информационные системы, которые помогут жителям ориентироваться в спортивных и физкультурно-оздоровительных возможностях регионов. Люди должны знать, где и каким видом спорта можно заниматься самостоятельно или всей семьей. В нашем городе для этого создается государственная информационная система "Спортивный Петербург", - привела пресс-служба слова Беглова.

В пресс-службе пояснили, что работа по созданию информационной системы "Спортивный Петербург" ведется в рамках национального проекта "Демография". По словам представителей Смольного, реализация проекта повысит оперативность и эффективность предоставления государственных услуг в сфере физкультуры и спорта, автоматизирует управление деятельностью спортивных организаций, позволит увеличить вовлеченность петербуржцев в занятия физкультурой и спортом. В системе будут предусмотрены сервисы как для профессионалов, так и для горожан, занимающихся массовым спортом. Будут обеспечены действенные механизмы обратной связи.

Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова отметила успешное сотрудничество с городской администрацией в создании концепции цифровой спортивной платформы, которая легла в основу системы "Спортивный Петербург". "Большое внимание мы уделяем вопросам цифровизации. Ведем успешную работу по цифровым проектам в области спорта и образования. Сформирован центр компетенций по цифровым решениям и портфель отечественных ИТ-решений, которые предоставляют региону необходимые инструменты для достижения высоких показателей в рейтингах по "цифровой зрелости", - передала ее слова пресс-служба.

Беглов отметил на совещании, что в Петербурге высокими темпами строятся спортивные объекты, в создании которых участвует не только государство, но и частные компании. В этом году открылись Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени Кондрашина и новая ледовая арена спортивной школы олимпийского резерва по хоккею "Динамо-юниор", завершается строительство одного из крупнейших в мире ледовых дворцов - "СКА Арены". Каждый год открываются спортивные центры и бассейны, в том числе по программе "Газпром - детям", в городе действует программа развития дворового спорта, при благоустройстве общественных пространств и дворов, там, где это возможно, строятся спортивные площадки. Все они востребованы у жителей Петербурга.