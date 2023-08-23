В Кишиневе почтили память освободителей Молдавии от фашизма

У монументов прошли митинги, в ходе которых выступавшие говорили о важности сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и противодействия попыткам переписать историю

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Общественные деятели и политики Молдавии приняли участие в возложении цветов к памятнику освободителям республики от фашизма, а также барельефу полковника Алексея Бельского, чей батальон первым вошел в Кишинев, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал перед собравшимися глава Совета ветеранов Кишинева Юрий Еремин, штурмовики Бельского первыми вошли в столицу Молдавии и водрузили Красное знамя на центральной городской площади вечером 23 августа, на следующий день город был полностью освобожден. Бельский участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и дошел до Берлина, за освобождение Молдавии был удостоен звания героя Советского Союза. После войны он остался жить в Кишиневе, став почетным гражданином города. Ранее его фамилию носила одна из городских улиц, которую позже переименовали.

У монументов прошли митинги, в ходе которых выступавшие говорили о важности сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и противодействия попыткам переписать историю. Как напомнил Еремин, несколько лет назад памятник освободителям у Академии наук планировали снести, а на его месте установить памятник румынскому языку. Из-за сопротивления общественности власти от этой идеи отказались, однако после реставрации с монумента пропали следующие слова: "Отстоявшим в сражениях суровых. Братство, счастье и радость труда. От народа Советской Молдавии На года, на века, навсегда!".