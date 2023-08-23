В Вологодской области вводят запрет на использование беспилотников

Губернатор Олег Кувшинников сообщил, что в большей части регионов уже ввели такой запрет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области вводят запрет на использование беспилотников с 1 сентября. Это делается для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе. Большая часть регионов нашей страны уже ввела такой запрет. Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур. Там, где это необходимо для обеспечения безопасности", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с начала СВО беспилотники активно применяются для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также собирают разведывательную информации о гражданских и военных объектах, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуре.

"Также напоминаю, что в соответствии с требованиями Воздушного кодекса и правил использования воздушного пространства полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации (учета) в Росавиации. Безопасность наших граждан превыше всего", - написал Кувшинников.