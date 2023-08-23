В Белоруссии правозащитный центр "Весна" признали экстремистским формированием

В МВД республики отметили, что лица, которые участвуют или осуществляют любую передачу сведений представителям этой группы, будут привлечены к ответственности

МИНСК, 23 августа. 22/ТАСС/. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием правозащитный центр "Весна", лишенный ранее государственной регистрации в республике. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на МВД.

Отмечается, что группа граждан, объединенных под названием "Весна/Права человека в Беларуси" признана экстремистским формированием "за организацию деятельности по подготовке и совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Беларуси, дискредитацию и оскорбление должностных лиц". Деятельность группы и связанных с ней филиалов, более 30 ресурсов, запрещена на территории Белоруссии.

В МВД отметили, что лица, которые участвуют или осуществляют любую передачу сведений представителям этой группы, признаются участниками экстремистского формирования и будут привлечены к ответственности.

В марте текущего года суд Минска приговорил нобелевского лауреата 2022 года, руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, сроки получили и другие сотрудники центра. Ранее также сообщалось, что вся информационная продукция правозащитного центра "Весна" была признана экстремистской.