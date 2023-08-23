Во Владивостоке выпало более половины месячной нормы осадков

Вода подтапливала подвалы нескольких образовательных учреждений, было временно остановлено движение трамваев, оказались подтоплены низкие участки дорог в городе

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших во Владивостоке за день, составило 110 мм и превысило половину месячной нормы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"По данным на 19:00 (12:00 мск) во Владивостоке с утра выпало 110 мм осадков, или 63% от месячной нормы. 120 мм дождя выпало в Артеме, 107 мм - в селе Новосельском Спасского района", - сообщили в пресс-службе.

По информации администрации Артема, в муниципалитете введен режим ЧС. В городе есть подтопления, переливы на дорогах.

Во Владивостоке дождь к вечеру прекратился. В течение дня вода подтапливала подвалы нескольких образовательных учреждений, было временно остановлено движение трамваев, оказались подтоплены низкие участки дорог в городе.

В Приморском крае продолжаются сильные дожди, от дорожного сообщения отрезано 11 населенных пунктов. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.