23 августа, 10:07

У станции метро "Сокольники" на востоке Москвы появится спорткластер

В частности, в рамках проекта обустроят площадку для игры в стритбол и зону для тренировок и занятий воркаутом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) обустраивают современный многофункциональный спортивный кластер в рамках благоустройства территории возле станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем масштабные работы по благоустройству пространств, прилегающих к станции БКЛ "Сокольники". В 2021-2022 годах обновили ряд улиц и переулков, сделали удобные пешеходные маршруты к транспортному объекту. В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что ранее это пространство использовалась как транзитный маршрут от станции метро "Сокольники" до набережной реки Яузы.

"С учетом плотной жилой застройки в этом районе было принято решение обустроить многофункциональную спортивную зону для взрослых и детей. В рамках проекта сделали скейт-парк и памп-трек, обустроим площадку для игры в стритбол и зону для тренировок и занятий воркаутом. На спортивно-игровой площадке для детей поставим необычные арт-объекты, стенку с горками и качелями", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что на территории разбили газон установили фонари с энергоэффективными светильниками и скамейки для отдыха. 

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