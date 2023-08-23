В Москве с начала года согласовали 80 проектов замены систем газоснабжения в жилых домах

Самое большое количество проектов утвердили в Троицком административном округе, там отремонтируют системы газоснабжения в 22 домах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали 80 проектов капитального ремонта систем газоснабжения для многоквартирных домов с 1 января по 22 августа 2023 года. Для обновления газового оборудования предусмотрены перекладка внутридомового газопровода, замена газовых труб и кранов, участков подводок к газовым приборам, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

"Всего экспертами Мосгосэкспертизы одобрено 80 проектов. Самое большое количество проектов утвердили в Троицком административном округе, там отремонтируют системы газоснабжения в 22 домах, 20 проектов одобрено в Центральном административном округе, 15 проектов - в Новомосковском административном округе. Для ЮАО, в свою очередь, согласовано десять объектов, по четыре проекта согласовали в ВАО и ЗАО. В СВАО и ЮВАО получили положительные заключения три и два проекта соответственно", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

Она добавила, что в квартирах установят краны с несколькими степенями защиты, рассчитанные на случаи непредвиденной утечки газа и воздействия высоких температур.