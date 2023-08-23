Генконсул РФ заявил о спаде использования русского языка в Казахстане

По данным Евгения Боброва, "в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы, исключение предмета "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность"

АЛМА-АТА, 23 августа. /ТАСС/. Спад использования и изучения русского языка наблюдается в Казахстане в последние годы. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.

"Наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка. Есть этому явлению объективные причины - это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык", - сказал он.

По данным генконсула, "в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы, исключение предмета "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность". Бобров отметил, что в республике существует проблема дефицита учителей русского языка и литературы. "Сокращение факультетов педагогических институтов, занимающихся подготовкой специалистов по русскому языку, приводит к ограничению кадрового потенциала. Общая нехватка преподавательского состава по этим предметам доходит до 20 тыс. человек. Это затрудняет обеспечение качественного обучения на русском языке", - подчеркнул генконсул.

По его убеждению, "сбалансированная языковая политика, кооперация России и Казахстана на ниве поддержки образовательных и культурных инициатив могут способствовать сохранению богатства русскоязычной культуры в Казахстане и укреплению единства нации".

Ранее президент влиятельного в Казахстане международного общества "Казахский язык", реализующего при поддержке властей проекты по развитию государственного языка, Рауан Кенжеханулы высказался против жесткого внедрения госязыка, признав, что в республике "адвокаты языка" часто требуют таких мер.

В августе 2021 года в Казахстане были отмечены случаи организации так называемых языковых патрулей. Некоторые СМИ опубликовали сообщения, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляли представителей некоренных национальностей республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил эти факты, как "провокации, направленные на подрыв национального единства Казахстана". Согласно конституции, государственным языком Казахстана является казахский. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально может употребляться русский язык.