Российский университет туризма и профильный комитет Думы договорились о сотрудничестве

Первый зампред думского комитета по туризму Николай Валуев считает очень важным диалог власти и институтов, которые готовят кадры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин подписали соглашение о сотрудничестве в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"У нас очень большой потенциал. К сожалению, до этого времени мы должного внимания развитию туризма в нашей стране не уделяли. Сегодня я верю, что общими усилиями за счет взаимодействия образовательной сферы, законодательной и исполнительной власти, бизнеса и общественности мы сможем сделать большой пласт работы. В рамках комитета Госдумы РФ мы всегда настроены на конструктивное взаимодействие со всеми представителями туристической сферы и всегда готовы взаимодействовать и поддерживать [их] инициативы", - отметил Тарбаев.

Первый зампред думского комитета по туризму Николай Валуев отметил, что диалог власти и институтов, которые готовят кадры, очень важен. "Я надеюсь, что это будет плодотворное сотрудничество. Я отметил для себя, что невероятное количество граждан нашей страны занимаются внутренним туризмом. Мы занимаемся важным делом, это и доход для государства, и огромный вклад в наше общество", - подчеркнул депутат.

Ранее в Московской области на базе Российского госуниверситета туризма и сервиса начал работу федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, который будет готовить специалистов по 10 программам обучения, среди них - "Стратегическое планирование развития туризма на региональном и муниципальном уровнях" и "Технологии туроператорской и турагентской деятельности".