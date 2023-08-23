Оргкомитет детского авиасалона ДАКС готов помогать регионам создавать аналогичные площадки

ДАКС-2023 пройдет 26 августа в Жуковском

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы детского авиационно-космического салона (ДАКС), проходящего ежегодно в наукограде Жуковский, готовы помогать руководителям других регионов страны в организации аналогичного мероприятия. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент спортивно-патриотического союза "Армада" Владимир Борисов.

"Большое количество руководителей регионов сейчас заинтересованы в создании аналогичного рода мероприятий на своей территории, и мы со своей стороны обещали им помочь в организации, оказать методологическую помощь, и я надеюсь, что в следующем году мы услышим о целом ряде ДАКСов, которые будут проходить не только в Жуковском Московской области, но и по ряду регионов нашей страны", - сказал Борисов. Он выразил надежду на то, что проведение подобных мероприятий примет форму большого движения. "ДАКС - это не только для Москвы, это для всей страны", - заметил он.

В свою очередь, председатель оргкомитета ДАКС - вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции ТАСС напомнила, что детский авиасалон это мероприятие "не только про авиацию и космос, не только и не столько про профориентацию и про значение авиакосмической отрасли для страны". "Это про защиту Родины, про воспитание наших детей в духе патриотизма, традиционных ценностей, защиту интересов нашей страны и, конечно, организацию досуга, развития и защиту наших детей", - подчеркнула она.

По словам Кузнецовой, мероприятия программы детского авиационно-космического салона соответствуют задачам, отмеченным в стратегии детской безопасности, которая принята на основании стратегии национальной безопасности РФ.

ДАКС-2023 пройдет 26 августа в Жуковском. В отличие от предыдущих лет, местом его проведения станет не пространство возле местного аэродрома малой авиации, а городской Дворец культуры, прилегающая к нему территория и технопарк ЦАГИ. Организаторы обещают, что от изменения места программа мероприятия не станет менее насыщенной и познавательной для детей и их родителей. "Вход на ДАКС как всегда будет бесплатным", - ранее пояснил в беседе с ТАСС глава Жуковского Юрий Прохоров.