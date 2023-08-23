В Саратовской области учебный процесс начнется в штатном режиме, несмотря на энтеровирус

В министерстве образования региона сообщили, что в школах не будут вводить дистанционное обучение

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Учебный процесс в школах Саратовской области начнется в штатном режиме. Дистанционное обучение вводить не планируется, сообщили в министерстве образования региона.

"1 сентября во всех школах региона пройдут торжественные линейки. Учебный процесс начнется в штатном режиме. При организации обучения, образовательного процесса будет использован опыт, накопленный во время пандемии. Дистанционное обучение вводить не планируется", - сообщили в ведомстве.

Ранее на брифинге министерства здравоохранения области обсуждался вопрос переноса начала учебного года из-за распространения в регионе энтеровирусной инфекции.

В июле и августе в Саратовской области отмечают рост заболеваемости энтеровирусом. По состоянию на середину августа зарегистрировано 133 случая.

Заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ Ольга Ковалишена на брифинге сообщала, что инкубационный период энтеровируса длится до трех недель. По ее словам, есть вероятность заноса инфекции в организованный коллектив после 1 сентября.

Большинство заболевших энтеровирусной инфекцией - дети до 17 лет. Для снижения роста заболеваемости в Энгельсском районе запретили массовые мероприятия с участием детей и ограничили работу бассейнов. В Саратове также рекомендовали отказаться от массовых мероприятий, в городе проверяют места незаконной уличной торговли и проводят дезинфекцию мест общего пользования.

Об энтеровирусе

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до 2 месяцев.