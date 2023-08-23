Около 7 млрд рублей инвестируют в строительство рекреационного комплекса в Кисловодске

Соответствующее соглашение подписало правительство Ставропольского края с холдингом AVA Group

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей инвестируют в строительство рекреационного комплекса в туристическом кластере "Солнечная долина" в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Соответствующее соглашение было подписано между правительством Ставропольского края и холдингом AVA Group в ходе Дня Ставропольского края в "Точке кипения" на Арбате.

"Мы договариваемся со строительной компанией о начале строительства рекреационного комплекса в "Солнечной долине" в городе Кисловодск. Общие инвестиции - первоначально мы говорили о 7 млрд, но потенциал до 21 млрд", - сказал он в кулуарах Дня Ставропольского края в "Точке кипения".

Кроме того, Ставропольский государственный аграрный университет (СГАУ), Ставропольский государственный медицинский университет (СтГМУ) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) присоединились к проекту "Открыто для всех", подписав Национальный инклюзивный договор. Соглашение предполагает создание комфортных товаров и услуг для людей с инвалидностью. "Мы готовы делиться той экспертизой, которая наработана у нас [в агентстве], <…> лучшими решениями, которые помогают проектам реализовываться", - сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ранее заместитель гендиректора АО "Корпорация Туризм.РФ" Елена Федорова сообщала, что около 30 гостиничных комплексов премиум-класса построят в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье при создании туристического кластера "Солнечная долина".