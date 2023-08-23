23 августа, 11:06

Около 7 тыс. человек воспользовались новым маршрутом автобусов в Москве за месяц

Здесь работает три современных автобуса отечественного производства, а также действует тарифы и все сервисы Московского транспорта

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Запущенный месяц назад маршрут в Новой Москве перевез порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"По просьбам жителей в конце июля мы открыли новый автобусный маршрут с996 в ТиНАО, который соединил станцию МЦД Подольск с поселком Плесково. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, пассажиры воспользовались новым маршрутом уже около 7 тыс. раз. Здесь работает три современных автобуса отечественного производства, а также действует тарифы и все сервисы Московского транспорта", - говорится в сообщении.

По словам Ликсутова, с запуском автобусов с996 жители поселений Михайлово-Ярцевское, Краснопахорское и Щаповское могут добираться до станции МЦД Подольск и соцобъектов в подмосковном городе.

"Еще новый маршрут позволяет быстро и комфортно добраться до приюта для животных в Краснопахорском поселении. Для безопасности мы установили здесь светофор и современный остановочный павильон", - заключили в ГУП "Мосгортранс". 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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