В Кенозерском нацпарке волонтеры из ведущих вузов расчистили культурные ландшафты

Добровольцев отбирали по конкурсу

ВЕРШИНИНО /Архангельская область/, 23 августа. /ТАСС/. Группа волонтеров, состоящая из магистрантов ведущих вузов страны, расчистила экотропы и культурные ландшафты в Кенозерском национальном парке в Архангельской области, а также подготовила площадку для экспозиции на острове Медвежьем на Кенозере. Как рассказала ТАСС начальник отдела социокультурной деятельности нацпарка Ольга Клишева, в Кенозерье они попали по итогам конкурса.

"Ребята занимались уходом за культурными ландшафтами: расчистка тропинок, расчистка лугов для того, чтобы они не зарастали деревьями, кустарником и сорными травами, которые быстро разрастаются, - сказала Клишева. - Это победители конкурса, который проводили благотворительный фонд Владимира Потанина и центр "Заповедное посольство". В группе, которая работала в Плесецком секторе, ребята из ключевых вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Красноярска".

Шесть добровольцев отбирали из стипендиатов фонда Потанина. Как пояснили ТАСС волонтеры, они должны были написать несколько эссе, в которых рассказать, какую пользу они могут принести охраняемой природной территории. "Какие у нас есть уникальные способности, навыки, можем ли мы, например, фотографировать, готовить еду, вести соцсети, - объяснил ТАСС студент Российского университета дружбы народов Евгений Хитяев. - Имеется ли у нас опыт. Например, я был в лагере, чуть менее сложном по уровню, это Алтайский биосферный заповедник, и мне захотелось побывать в лагере более сложном".

В первый день волонтеры научились пользоваться бензопилой и кусторезом, они под руководством инспектора парка расчищали территорию в Вершинино, затем работали в Чёлме - это несколько покинутых деревень, которые находятся на проливе между двумя озерами. Также волонтеры помогли подготовить площадку на острове Медвежьем на Кенозере, где был открыт Центр памяти трех кенозерских деревень: Медвежье, Мамоново и Матёрая.

О парке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его территория представляет собой природный и историко-культурный комплекс. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.