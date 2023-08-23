В России снизилось количество фактов фиктивной постановки на учет мигрантов

Как отметил замначальника управления контрольно-надзорной деятельности главного управления по вопросам миграции МВД Юрий Конобеевский, что действия ведомства направлены на профилактику ущемления прав иностранных граждан в вопросах миграционного учета

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Количество фактов фиктивной постановки на миграционный учет снизилось за последнее время в России. Об этом сообщил замначальника управления контрольно-надзорной деятельности главного управления по вопросам миграции МВД России Юрий Конобеевский.

"Принятые меры позволили снизить факты фиктивной постановки на учет в последнее время, в том числе это касается граждан Киргизской Республики. Число уменьшается", - сказал он в Доме прав человека, где состоялась встреча с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой с участием представителей МИД России.

Конобеевский отметил, что действия МВД направлены на профилактику ущемления прав иностранных граждан в вопросах миграционного учета. Кроме того, по словам представителя МВД, часть услуг уже осуществляется в электронном формате, их число будет расти, все органы федеральной власти на это нацелены.

Всего за первое полугодие поток граждан Киргизии в РФ увеличился на 45% и составил 460 тыс. человек, 57% из них приехали на работу. Кроме того, отмечается рост на 11% граждан Киргизии, получивших в РФ вид на жительство. "Наша страна заинтересована в поступлении профессиональных специалистов в разных областях", - отметил представитель МВД.