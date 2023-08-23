Кабмин намерен в 2023 году разработать дополнительные меры по повышению качества жизни

Одной из таких инициатив, в частности, являются изменения, направленные на расширение возможностей МФЦ

МОСКВА. 23 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнило перечень законопроектов, которые планирует разработать в 2023 году и внести в Госдуму. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров, распоряжение об этом подписано.

"В план добавлен новый раздел, предусматривающий разработку 18 законопроектов, нацеленных на повышение качества жизни граждан, дальнейший экономический рост и научно-технологическое развитие страны, повышение качества государственного управления, создание условий для сбалансированного регионального развития", - говорится в сообщении.

Среди таких инициатив - изменения, направленные на расширение возможностей МФЦ; повышение эффективности научно-исследовательских экспедиций в Северном Ледовитом океане и его морях; совершенствование механизмов предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики, финансирования инфраструктурных проектов и применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Изначально в плане значился 31 законопроект. Сам план состоял из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста, второй посвящен цифровизации и научно-технологическому развитию, третий направлен на развитие отраслей экономики. Четвертый блок касается развития институтов социальной сферы и повышения качества жизни, пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Законопроекты шестого блока нацелены на повышение качества государственного управления.