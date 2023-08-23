В Брянской области школы и детсады прошли проверку на антитеррористическую безопасность

Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил, что в 28 школах продолжается капремонт

ТАСС, 23 августа. Проверку на антитеррористическую безопасность прошли все школы и детские сады Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Каждый год в августе межведомственные комиссии с участием представителей муниципальных органов власти, подразделений МВД России, Росгвардии проверяют готовность наших школ и детских садов к 1 сентября. Оценивается обеспечение пожарной безопасности, санитарных норм и правил, соблюдение требований к защищенности образовательных организаций от террористических угроз. Комиссии завершили свою работу, все образовательные организации региона готовы к новому учебному году", - написал губернатор.

По его словам, в 28 школах Брянской области сейчас ведется капремонт, из них 1 сентября откроют свои двери для детей 22 школы, до конца года - еще 6. На укрепление материально-технической базы 11 образовательных организаций было направлено из областного бюджета порядка 120 млн рублей, на ремонт двух бассейнов в школах Брянска - 25 млн рублей. "С 2014 года мы капитально ремонтируем спортивные залы в сельских школах - для создания равных условий для занятий физкультурой и спортом и в городе, и в сельской местности. В этом году отремонтировали шесть спортзалов, а всего за это время - 104", - отметил губернатор.

Как сказал глава региона, ежегодно в Брянской области проводится работа по обновлению парка школьных автобусов. "Для подвоза более 7,2 тыс. школьников будет задействовано 305 школьных автобусов. Проведенные мероприятия по подготовке образовательных организаций дают старт началу нового учебного года", - добавил Богомаз.