В Думу внесли законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний

Как отметил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект о введении дополнительного выходного дня для родителей школьников в День знаний. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 186.1. "Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - указано в документе.

В пояснительной записке Гусев отметил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей. "Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому", - отметил он.